Evenepoel eert overleden Mäder met winst versoberde etappe in Zwitserland

Remco Evenepoel heeft zaterdag de zevende en voorlaatste etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Belgische wereldkampioen droeg zijn overwinning na een versoberde rit op aan de vrijdag overleden Gino Mäder.

Evenepoel ging er in de finale vandoor en werd niet meer bijgehaald. Aan de finish was de renner van Soudal Quick-Step duidelijk met zijn gedachten bij Mäder: hij gaf een handkus richting de hemel, legde een hand op zijn hart en wees met een vinger naar de lucht.

In het groepje achter Evenepoel finishte Wout van Aert namens Jumbo-Visma als tweede. De derde plaats was voor de Fransman Bryan Coquard van Cofidis. De etappe stond in het teken van de vrijdag op 26-jarige leeftijd overleden Mäder, die donderdag in een ravijn was gevallen.

De organisatie had naar aanleiding daarvan besloten om in de laatste 25 kilometer geen tijdsverschillen meer door te voeren. Ook waren er geen bonificatieseconden te verdienen. Er werden dus geen verschillen gemaakt in het klassement. De leiding blijft in handen van de Deen Mattias Skjelmose van Trek-Segafredo.

Flink aantal renners haakt af na overlijden Mäder

Voorafgaand aan de etappe zagen Bahrain Victorious (de ploeg van Mäder), Intermarché-Circus-Wanty en Tudor het niet meer zitten om te koersen, net als een aantal individuele renners. De 113 renners die wél van start gingen, hielden een minuut stilte en droegen een rouwband.

Er volgde een etappe waarin niet werd aangevallen en waarin dus ook geen verschillen werden gemaakt. In de finale spaarden veel klassementsmannen hun krachten voor de afsluitende tijdrit van zondag. Evenepoel ging als een van de weinigen voor de ritwinst.

De afsluitende tijdrit van zondag is individueel en gaat over 25,7 kilometer. Het parcours is nagenoeg vlak.