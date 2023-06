Van der Poel neemt met indrukwekkende ritwinst voorschot op eindzege in België

Mathieu van der Poel heeft zaterdag op imposante wijze met een solo van bijna 40 kilometer de koninginnenrit van de Ronde van België gewonnen. De eindzege kan de 28-jarige Nederlander nu bijna niet meer ontgaan.

De vierde etappe voerde het peloton over 172 kilometer van en naar Durbuy. In totaal kregen de renners 3.200 hoogtemeters voor de kiezen en de finish lag op de Muur van Durbuy.

Vrijdag nam Van der Poel de leiderstrui na de tijdrit over van Fabio Jakobsen. De Nederlander gaat nu comfortabel aan de leiding in het klassement.

De Noor Søren Waerenskjold staat tweede op veertig seconden. Pedersen is door zijn derde plek in de vierde etappe voorlopig de nummer drie. De 27-jarige renner van Soudal Quick-Step heeft 53 seconden achterstand op Van der Poel.

Zondag staat de laatste etappe in de Ronde van België op het programma. Het is een vlakke rit, waardoor de eindzege voor Van der Poel niet meer in gevaar lijkt te komen. De etappe met start en finish in Brussel telt 194 kilometer.