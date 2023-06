Ploeg van overleden Gino Mäder trekt zich terug uit Ronde van Zwitserland

Bahrain Victorious gaat zaterdag niet meer van start in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland. De renners hebben besloten zich terug te trekken uit de koers na het overlijden van ploeggenoot Gino Mäder.

Naast Bahrain Victorious heeft ook het Zwitserse Tudor Pro Cycling besloten niet meer van start te gaan. "Na zorgvuldige afweging en gesprekken met de renners en staf hebben we bepaald dat we niet verder gaan racen", meldt Tudor Pro Cycling op sociale media.

De 26-jarige Mäder overleed aan de gevolgen van zijn zware val donderdag in een ravijn in de vijfde etappe. De Zwitser werd 25 minuten lang gereanimeerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vrijdagochtend overleed.

De organisatie van de Ronde van Zwitserland neutraliseerde vrijdag de zesde etappe. De renners reden de laatste twintig kilometer als eerbetoon aan Mäder. Dat was de wens van zijn familie. Zijn teamgenoten kwamen naast elkaar als eerste over de finish en gaven een laatste groet aan Mäder.

De organisatie van de Ronde van Zwitserland heeft besloten de koers voort te zetten na overleg met de ploegen, renners, rijdersvakbond CPA en de internationale wielerbond UCI. De zevende etappe start zaterdag in Tübach en eindigt na 183,5 kilometer in Weinfelden.

De renners van Bahrain Victorious stonden vrijdag bij de finish stil bij het overlijden van Gino Mäder. Foto: Getty Images

Ronde gaat in aangepaste vorm door

Wel is bepaald dat de tijdopname voor het algemeen klassement bij de zevende etappe zal plaatsvinden op 18,8 kilometer voor de finish. Dat betekent dat in de laatste kilometers alleen nog gestreden kan worden om de ritzege. De ronde eindigt zondag met een individuele tijdrit over 25,7 kilometer.

"Vandaag was de ergste dag in mijn leven", zei koersdirecteur Olivier Senn vrijdagavond. "Maar morgen is een andere dag en als organisatie moeten wij ons daar nu op richten."

Ook de vrouwen rijden de Ronde van Zwitserland zoals gepland. Zij beginnen zaterdag aan de koers.