Van der Poel neemt leiderstrui na tijdrit in Ronde van België over van Jakobsen

Mathieu van der Poel heeft vrijdag de leiding in de Ronde van België veroverd. De vierde tijd in de tijdrit rond Beveren was genoeg om de paarse trui over te nemen van Fabio Jakobsen. De ritwinst ging naar de Noor Søren Waerenskjold.

Waerenskjold legde het parcours van de tijdrit van 15,2 kilometer met start en finish in Beveren af in 17.09 minuten. De Belg Yves Lampaert, die bij het tussenpunt de snelste was, gaf twaalf seconden toe. Ook de Australiër Alex Edmondson was net iets sneller dan Van der Poel.

Van der Poel hield gemengde gevoelens over aan zijn tijdrit. "Ik heb beter gereden dan ik gedacht had, maar het is dubbel omdat ik er niet in slaag bij de besten aan te sluiten", zei hij.

Na de tijdrit heeft Van der Poel in het algemeen klassement één seconde voorsprong op Waerenskjold en tien seconden op Lampaert. Jakobsen, die voor de start de leiding in het algemeen klassement had, zakte ver weg. Hij klokte de 78e tijd.

De ronde van België gaat zaterdag verder met de koninginnenrit met start en finish in Durbuy. De koers duurt tot en met zondag en wordt door een deel van de renners gebruikt als voorbereiding op de Tour de France. 'La Grande Boucle' begint op 1 juli.