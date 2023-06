Favoriet Groenewegen rijdt verkeerd in Slovenië, Schelling profiteert met winst

Ide Schelling heeft vrijdag de derde etappe in de Ronde van Slovenië gewonnen. De Nederlander van BORA-hansgrohe kwam nipt als als eerste over de streep in een bizarre finale, waarin favoriet Dylan Groenewegen en veel andere renners verkeerd reden.

Bij de laatste rotonde van de 173e kilometer lange heuvelrit nam ongeveer de helft van de renners de verkeerde afslag. Een van hen was Groenewegen, die de eerste twee ritten op zijn naam had geschreven. De sprinter van Team Jayco AlUla had zich vlak daarvoor juist teruggevochten in het peloton, nadat hij even gelost was.

Landgenoot Schelling behoorde tot de renners die wél de juiste route volgden. Hij ging in de sprint van de uitgedunde groep lang aan kop en hield nét genoeg marge ten opzichte van Groenewegens ploeggenoot Luka Mezgec. De Zwitser Robin Froidevaux werd derde.

Schellings eindspurt leverde hem niet alleen de dagzege, maar ook de leiderstrui op. Hij lost Groenewegen af aan kop van het klassement en heeft vier seconden marge ten opzichte van nummer twee Mezgec. Nummer drie Froidevaux geeft zes tellen toe.

Het is voor de 25-jarige Schelling zijn tweede overwinning van het seizoen. Begin april was hij de beste in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland.

Zaterdag komt sprinter Groenewegen opnieuw niet in aanmerking voor de overwinning, want dan staat een zware bergrit op het programma. De Ronde van Slovenië wordt zondag afgesloten met een etappe door de heuvels.

