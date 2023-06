Wielerwereld kapot van overlijden Gino Mäder (26): 'Hier zijn geen woorden voor'

In het wielerpeloton is vrijdag geschokt en verdrietig gereageerd op het overlijden van Gino Mäder. De 26-jarige Zwitser van Bahrain Victorious viel donderdag bij de Ronde van Zwitserland in een ravijn.

"Gino, bedankt voor je positiviteit en je vrolijkheid. We gaan je missen als renner en als persoon. Vanaf nu koersen we elke dag voor jou", schrijft de ploeg van Mäder.

De organisatie van de Ronde van Zwitserland prijst hem vanwege zijn persoonlijkheid. "Gino, je was een geweldige renner, maar vooral een prachtig persoon. Je lachte altijd en vrolijkte mensen om je heen op. Rust zacht."

Veel ploegen, waaronder Jumbo-Visma, laten van zich horen. "We zijn er kapot van. Al onze gedachten zijn bij Gino's vrienden, familie, ploeg en geliefden", schrijft de Nederlandse formatie. Astana laat weten: "Met het hele peloton hebben we voor Gino gebeden en gewacht op goed nieuws. We zijn gebroken door wat er is gebeurd. Onze diepste condoleances aan iedereen. Dit is zo, zo verdrietig."

De UCI is ook geschokt door het overlijden van Mäder. "Gino was een groot talent", zegt de wielerunie over de Zwitser, die in zijn carrière onder meer een rit in de Giro d'Italia won.

Wielericoon Alejandro Valverde kan het nieuws ook amper bevatten. "Hier zijn geen woorden voor. Vreselijk nieuws", laat de Spanjaard weten. "Mijn steun en liefde voor iedereen om hem heen." TotalEnergies-renner Alexis Vuillermoz stipt aan: "Deze sport brengt ons zo veel, maar kan alles ook in een fractie van een seconde laten instorten." Geraint Thomas spreekt van "een heel trieste dag". "Ik kan niet geloven wat ik lees", aldus de Tour de France-winnaar van 2018.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.