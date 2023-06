Wielrenner Gino Mäder (26) overleden na valpartij in Ronde van Zwitserland

Wielrenner Gino Mäder is overleden na een zware valpartij donderdag in de Ronde van Zwitserland. Dat heeft zijn ploeg Bahrain Victorious vrijdag bevestigd.

De 26-jarige Mäder viel donderdag tijdens de vijfde etappe in een ravijn bij een afdaling richting de finish. De Zwitser werd bewegingsloos aangetroffen in het water. Hij werd gereanimeerd en per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij vrijdag is overleden.