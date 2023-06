Ronde van Zwitserland schrapt beklimmingen om neergestorte rotsmassa

De Ronde van Zwitserland heeft vrijdag de eerste beklimmingen van de zesde etappe geschrapt omdat bij Brienz een massa stenen naar beneden is gekomen. Het dorp was vorige maand al geëvacueerd vanwege de dreigende instorting.

Het is nog onduidelijk wat de precieze schade is. In Brienz is afgelopen nacht 'fase blauw' ingegaan, wat betekent dat er binnen 24 uur opnieuw een aardverschuiving kan plaatsvinden.