Zwitserse renner Mäder gereanimeerd na zware valpartij in Ronde van Zwitserland

De Zwitserse wielrenner Gino Mäder is donderdag gereanimeerd na een zware valpartij in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. De 26-jarige renner van Bahrain Victorious viel in een ravijn bij de afdaling richting de finish.

"Gino Mäder lag bewegingloos in het water", schrijft de organisatie van de Ronde van Zwitserland. "Hij is meteen gereanimeerd en vervolgens per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis van Chur."

Mäder ging hard onderuit in de afdaling na de Albulapass, de laatste beklimming van de dag. Volgens Bahrain Victorious viel de Zwitser in een ravijn en werd hij bewusteloos aangetroffen door de koersdokter, die hem ter plaatse reanimeerde.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig Mäder eraan toe is. Hij wordt momenteel onderzocht in het ziekenhuis in de Zwitserse stad Chur.

Niet alleen Mäder kwam ten val in de afdaling, maar ook Magnus Sheffield. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de 21-jarige Amerikaan van INEOS Grenadiers een hersenschudding en kneuzingen heeft opgelopen.