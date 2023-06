Evenepoel haalt uit naar organisatie in Zwitserland: 'Onverantwoorde afdaling'

Remco Evenepoel is niet te spreken over de afdaling in de finale van de koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland. Volgens de Belg was het laatste gedeelte van de vijfde etappe te gevaarlijk.

"Eén ding waar vandaag volgens mij niemand blij mee was, is de aankomst", zei Evenepoel donderdag na afloop van de rit. "De koers eindigde nu met een gevaarlijke afdaling en we hebben daar ook enkele crashes gezien. Het was beter geweest om op de top te finishen. Maar ja, c'est la vie."

De finish van de koninginnenrit lag kort na een beklimming van de hoogste categorie. Magnus Sheffield en Gino Mäder kwamen ten val in de afdaling en haalden beiden de finish niet. Mäder is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Evenepoel uitte voorafgaand aan de etappe al kritiek op het parcours. "Er moet altijd eerst iets gebeuren voordat het besef komt dat het onverantwoord is. Met zo'n mooie slotklim kan je ook boven aankomen, maar er moest nog wat spektakel zijn."

"Het is jammer aan de etappe van vandaag", baalde de 23-jarige renner van Soudal Quick-Step. "Zo'n steile klim afrijden in de finale, daar mag weleens over nagedacht worden."

Remco Evenepoel verloor een kleine halve minuut op een aantal concurrenten. Foto: Getty Images

Evenepoel 'redelijk tevreden' ondanks tijdverlies

Hoewel Evenepoel wat tijd verloor op zijn concurrenten, kijkt hij wel met een goed gevoel terug op zijn prestatie van donderdag. "Ik kan volgens mij redelijk tevreden zijn met wat ik vandaag heb laten zien. Ik heb wel wat tijd verloren, maar niet superveel."

"Het blijft natuurlijk niet fijn, maar ik kan blij zijn dat ik dit laat zien met slechts tien dagen training voor deze zware koers", vervolgde de wereldkampioen. "Als je het zo bekijkt, dan is het goed wat ik nu al laat zien."