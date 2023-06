Ayuso imponeert in koninginnenrit Ronde van Zwitserland, Evenepoel verliest tijd

Juan Ayuso heeft donderdag op indrukwekkende wijze de koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Spanjaard kwam na een aanval van 14 kilometer solo over de finish. Remco Evenepoel verloor wat tijd op zijn concurrenten.

Ayuso sprong op de slotklim weg uit een groep met favorieten. Al snel haalde het twintigjarige toptalent van UAE Team Emirates de drie koplopers bij en vervolgens soleerde hij naar de winst.

Mattias Skjelmose won op 54 seconden van Ayuso de sprint om de tweede plaats, voor Pello Bilbao. Wilco Kelderman behoorde ook tot de achtervolgende groep en werd zesde. Evenepoel moest een kleine halve minuut toegeven op die groep.

In het algemeen klassement neemt Skjelmose de leiding over van Felix Gall, die op acht seconden van de Deen nu tweede staat. Ayuso klimt naar de derde plaats en heeft achttien tellen achterstand. Evenepoel staat op 46 tellen vierde en Kelderman is op ruim een minuut de nummer zes in het klassement.

De Ronde van Zwitserland gaat vrijdag verder met een heuvelachtige etappe. De WorldTour-koers duurt tot en met zondag en wordt dan afgesloten met een individuele tijdrit.

Uitslag vijfde etappe Ronde van Zwitserland Juan Ayuso (Spa) 5:23.01 Mattias Skjelmose (Den) +0.54 Pello Bilbao (Spa) +0.54 Rigoberto Urán (Col) +0.54 Romain Bardet (Fra) +0.54 Wilco Kelderman (Ned) +0.54 Rui Costa (Por) +0.58 Felix Gall (Oos) +0.58 Antonio Tiberi (Ita) +1.01 Remco Evenepoel (Bel) +1.20

Eenkhoorn en Van Aert in vluchtersgroep

De koninginnenrit voerde het peloton over 211 kilometer van Fiesch naar La Punt. Na beklimmingen van de eerste en de hoogste categorie lag de finish kort na een klim van de buitencategorie.

Met nog ruim 30 kilometer voor de boeg stormde een kopgroep van dertien renners op de Albulapass af. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Pascal Eenkhoorn en Wout van Aert.

Op de slotklim reden Rui Costa, Antonio Tiberi en Neilson Powless weg bij hun medevluchters. Even later ging Ayuso in de aanval, terwijl Evenepoel kort daarvoor moest lossen.