Jakobsen klopt Van der Poel in België, Groenewegen weer de snelste in Slovenië

Fabio Jakobsen heeft donderdag de tweede etappe in de Ronde van België gewonnen. De Nederlander hield in de sprint Mathieu van der Poel achter zich. In de Ronde van Slovenië sprintte Dylan Groenewegen opnieuw naar de dagzege.

De 26-jarige Jakobsen bleef Van der Poel op de helling van De Wandelaar een fietslengte voor. De Belg Jasper De Buyst kwam als derde over de finish na 175,7 kilometer van Merelbeke naar Knokke-Heist.

De finale werd ontsierd door een flinke valpartij in het peloton. Daarbij waren onder anderen Jasper Philipsen en Caleb Ewan betrokken. Philipsen, ploeggenoot van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, won woensdag nog de openingsrit.

In het algemeen klassement neemt Jakobsen, die in België zijn vierde zege van het seizoen boekte, de leiding over van Philipsen. Van der Poel bezet in precies dezelfde tijd de tweede plaats.

De Ronde van België gaat vrijdag verder met een individuele tijdrit door Beveren en duurt tot en met zondag.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Groenewegen weer succesvol in Slovenië

In de Ronde van Slovenië won Groenewegen ook de tweede etappe. De 29-jarige Nederlander van Team Jayco AlUla troefde in de massasprint net als in de openingsrit Matteo Moschetti en Phil Bauhaus af. Ide Schelling eindigde als zevende.

De tweede etappe ging over 164 kilometer van Zalec naar Ormoz. Ondanks twee gecategoriseerde klimmen stond de rit op het verlanglijstje van de sprinters. Veel renners probeerden weg te komen uit het peloton, maar de ploeg van Groenewegen controleerde het tempo. In de massasprint maakte de Nederlander het karwei af.

Groenewegen was woensdag ook al de snelste in de openingsrit. Met de ritwinst staat zijn teller dit seizoen op zes zeges. De sprinter leidt ook in het algemeen klassement van de Ronde van Slovenië, die tot en met zondag duurt.

Jakobsen, Van der Poel en Groenewegen bereiden zich in België en Slovenië voor op de Tour de France, die over ruim twee weken begint.

Dylan Groenewegen won ook de tweede etappe in de Ronde van Slovenië. Foto: Pro Shots

Van den Berg wint in Route d'Occitanie

Ook in de Franse rittenkoers Route d'Occitanie was er Nederlands succes. Marijn van den Berg sprintte in de eerste etappe, die het peloton over 184 kilometer van Narbonne naar Gruissan voerde, naar de winst.

De 23-jarige Van den Berg was in de massasprint de Italiaan Elia Viviani en de Fransman Sandy Dujardin te snel af. Begin dit jaar boekte Van den Berg op Mallorca zijn eerste profzege in de Trofeo Ses Salines-Alcudia.