Groenewegen opnieuw de snelste in massasprint Ronde van Slovenië

Dylan Groenewegen heeft donderdag de tweede etappe van de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Nederlander van Team Jayco AlUla troefde in de massasprint net als in de openingsrit Matteo Moschetti en Phil Bauhaus af.

De tweede etappe voerde over 164 kilometer van Zalec naar Ormoz. Ondanks twee gecategoriseerde klimmen stond de rit op het verlanglijstje van de sprinters.

Veel renners probeerden weg te komen uit het peloton, maar de ploeg van Groenewegen controleerde het tempo. In de massasprint maakte de 29-jarige Nederlander het karwei af.

Groenewegen was woensdag ook al de snelste in de openingsrit. Ook toen sprintten Moschetti en Bauhaus naar de twee overige podiumplaatsen. Ide Schelling, zeer actief in de slotfase van de rit, eindigde donderdag als zevende.