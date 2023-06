Jury zet 31 renners uit beloften-Giro die op klim aan auto's en motoren hingen

De wedstrijdjury van de Giro Next Gen, de beloftenversie van de Giro d'Italia, heeft 31 renners uit koers gehaald. Ze hingen woensdag tijdens de slotklim aan auto's en motoren.

De Giro Next Gen is de Onder 23-versie van de Giro d'Italia. De Italiaanse rittenkoers is afgelopen weekend gestart en finisht komende zondag in Trieste. Op donderdag trekt het peloton opnieuw de bergen in met een etappe over 159 kilometer.