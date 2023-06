'Icoon' Gesink (37) sluit zijn wielerloopbaan eind 2024 af bij Jumbo-Visma

Robert Gesink heeft zijn aflopende contract bij Jumbo-Visma donderdag met een jaar verlengd. De 37-jarige Varssevelder zet eind 2024 een punt achter zijn wielercarrière.

"Ik kijk ernaar uit om nog een jaar langer door te gaan met deze groep. De motivatie is nog groot en ik heb het heel erg naar mijn zin hier", zegt Gesink over zijn keuze.

"In december had ik met de ploeg afgesproken dat we na de Giro verder zouden praten over een eventueel wielerpensioen. Het teammanagement liet de beslissing daarbij volledig aan mij, wat ik apprecieer."

Gesink rijdt al zijn hele loopbaan voor Jumbo-Visma, dat eerder onder meer Rabobank, Belkin-Pro Cycling en Lotto-Jumbo heette. De rol van de Gelderlander veranderde door de jaren heen van klassementsman naar belangrijke helper.

'Robert is al vele jaren een steunpilaar'

Tot dusver reed Gesink 21 keer een grote ronde. Hij einde vijf keer in de top tien van het eindklassement: drie keer in de Vuelta a España en twee keer in de Tour de France. In 2016 won hij een Vuelta-rit. Zes keer moest hij opgeven.

"Robert is een icoon van ons team en daar zijn wij zuinig op", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. "Al vele jaren is hij een steunpilaar. Zijn contract verlengen was voor ons een logische beslissing en gelukkig deelde hij die mening."

Gesink, die eerder dit jaar onder anderen ploeggenoten Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk en Christophe Laporte zag bijtekenen, rijdt momenteel de Ronde van Zwitserland.