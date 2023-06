Van der Poel werkt graag voor goede vriend Philipsen: 'Ook een echte killer'

Mathieu van der Poel kwam woensdag juichend over de finish in de eerste etappe van de Ronde van België, al won hij niet zelf. De 28-jarige Nederlander bewees twee weken voor de start van de Tour de France nog maar eens dat hij een ijzersterk duo vormt met ploeggenoot Jasper Philipsen.

Als Van der Poel op twee kilometer van de finish in Scherpenheuvel-Zichem na een lange aanval wordt teruggepakt door het peloton, heeft hij geen tijd om uit te puffen. De kopman van Alpecin-Deceuninck zoekt meteen contact met Philipsen.

"Ik kwam Mathieu tegen en vroeg: 'Kun je nog wat doen voor de sprint?' Hij knikte en zei dat hij nog wel iets in zijn benen had. En Mathieu deed vervolgens inderdaad een vrij indrukwekkende lead-out", vertelt Philipsen met een glimlach.

Op de gemeen oplopende Diestsestraat zet Van der Poel zijn Belgische ploegmaat perfect af voor de sprint van een groep van vijftig renners. Philipsen maakt het in de laatste 150 meter bekwaam af. De 25-jarige Vlaming blijft Fabio Jakobsen net voor en boekt zo al zijn zesde zege van 2023. Daarmee is hij samen met de Nederlander Olav Kooij en de Belg Tim Merlier voorlopig de succesvolste sprinter van het seizoen.

"Jasper hoort sowieso bij de beste vijf sprinters ter wereld", stelt Van der Poel. "Wat hem zo goed maakt, is dat hij ook na een heel zware koers nog snel is aan het einde. Het is leuk om te werken voor een sprinter die het heel vaak afmaakt."

Van der Poel en Philipsen zijn goede vrienden

Toen Philipsen in 2021 als talentvolle sprinter de overstapte maakte van UAE Team Emirates naar Alpecin-Fenix (het huidige Alpecin-Deceuninck), kende hij Van der Poel nog niet heel goed.

"We hadden in zijn eerste maanden bij de ploeg ook nog niet zo veel contact", zegt de Nederlander. "Maar door meer wedstrijden samen te doen en vaker met elkaar op pad te zijn, zijn Jasper en ik haast automatisch vrienden geworden. Het klikt heel goed met hem en dat is wel belangrijk."

Philipsen: "Mathieu en ik rijden allebei gewoon graag met de fiets. We amuseren ons altijd wel, ook buiten de wedstrijden. En in de koers vullen we elkaar heel goed aan. Dat zag je vandaag ook weer."

Van der Poel en Philipsen plaatsten in de eerste rit van de Ronde van België al op 88 kilometer van de finish een verrassingsaanval, samen met ploegmaat Gianni Vermeersch. Het trio van Alpecin-Deceuninck kreeg geen ruimte van het peloton, maar na de samensmelting versnelde Van der Poel nog een keer. De winnaar van Parijs-Roubaix kwam in een nieuwe kopgroep en was zo de perfecte bliksemafleider voor Philipsen, die rustig kon afwachten in de grote groep.

"We hadden als ploeg wel zin om te koersen", lacht Philipsen. "Mathieu en ik hebben allebei een goed niveau, dus we wilden proberen die twee troeven uit te spelen. Dit geeft vertrouwen voor de Tour de France, al is dat natuurlijk wel een ander niveau."

De voorbereiding op de Tour de France verloopt voorlopig zeer voorspoedig voor Mathieu van der Poel. Foto: AFP

Van der Poel gaat ook in Tour werken voor Philipsen

Van der Poel was jarenlang het enige uithangbord van zijn ploeg. De alleskunner is door zijn vele zeges de belangrijkste reden waarom Alpecin-Deceuninck sinds dit jaar een WorldTour-team is.

In de aanstaande Ronde van Frankrijk (1-23 juli) zal Van der Poel nog steeds de kopman van de formatie van de Belgische broers Christoph en Philip Roodhooft zijn. Maar door de opkomst van Philipsen - vorig jaar in de Tour al goed voor twee ritzeges - voelt hij niet meer het complete gewicht van de ploeg op zijn schouders.

"Dat is ook waar we naartoe wilden toen we jaren geleden met het team op de weg gingen koersen. Dat ik het niet altijd en overal moest gaan doen", zegt Van der Poel. "Ik vind het fijn dat we met Jasper nog een echte killer in de ploeg hebben."

Van der Poel zal daarom ook in de Tour met alle liefde voor Philipsen werken. "Jasper heeft al aangegeven dat hij voor het puntenklassement wil gaan. Daar help ik hem graag bij. En dan zullen er nog genoeg kansen voor mij zijn om voor een ritzege te gaan. Jasper en ik zullen dat eerlijk verdelen."