Gall slaat dubbelslag met ritwinst en leiderstrui in Zwitserland, Kelderman vijfde

Felix Gall heeft woensdag de vierde etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Oostenrijker nam daarmee bovendien de leiderstrui over van de Deen Mattias Skjelmose. Wilco Kelderman maakte opnieuw indruk en kwam als vijfde over de finish.

De 25-jarige Gall, kopman van AG2R-Citroën, reed zo'n 20 kilometer voor de finish weg uit de groep met favorieten en kwam solo over de finish. Remco Evenepoel eindigde op 1.02 minuten als tweede, Mattias Skjelmose (1.03 minuten) completeerde de top drie. Kelderman kwam samen met Cian Uijtdebroeks en Pello Bilbao twee seconden later over de streep.

In het algemeen klassement heeft Gall twee seconden voorsprong op Skjelmose. Evenepoel staat derde op zestien seconden van de lijstaanvoerder. Kelderman klimt van de zevende naar de vijfde plek in het algemeen klassement. De Jumbo-Visma-renner heeft 1.12 minuten achterstand op Gall.

De 32-jarige Kelderman, die zijn eerste koers rijdt sinds zijn zware val in de Tirreno-Adriatico, liet na zijn sterke rit van dinsdag opnieuw zien dat hij met de besten mee omhoog kon. Achter Gall probeerde de Nederlander zelfs een aantal keer weg te rijden uit de groep met favorieten, maar met name Evenepoel gunde hem weinig meters.

Donderdag staat de koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland op het programma. De renners trekken over 211 kilometer van Fiesch naar La Punt en krijgen liefst 4.711 hoogtemeters voor de kiezen.

De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag en geldt naast het Critérium du Dauphiné als een serieuze voorbereidingskoers voor de Tour de France. De grootste wielerkoers ter wereld begint op 1 juli in Baskenland.