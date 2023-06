Groenewegen toont Tour-vorm met ritzege in Slovenië, Jakobsen tweede in België

Dylan Groenewegen heeft woensdag de openingsrit van de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Nederlander van Team Jayco AlUl versloeg in Rogaska Slatina zijn tegenstanders met een machtige sprint. In de ronde van België werd Fabio Jakobsen geklopt door Jasper Philipsen.

In de 189 kilometer lange openingsetappe werden de laatste vluchters vlak voor de finish bijgehaald. Groenewegen werd vervolgens goed afgezet door zijn ploeg en passeerde als eerste de meet. Hij bleef de Duitser Phil Bauhaus en de Italiaan Matteo Moschetti voor.

Het was voor het tweede jaar op rij dat Groenewegen zegevierde in Rogaska Slatina. Het betekende de vijfde zege van het seizoen voor de Nederlander. Hij triomfeerde eerder in Veenendaal-Veenendaal en de rondes van Hongarije, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië.

Groenewegen bereidt zich in Slovenië voor op de Tour de France, die over ruim twee weken begint. De 29-jarige sprinter moet Team Jayco AlUl één of meerdere ritzeges bezorgen in 'La Grande Boucle'. Hij schreef in de voorbije jaren vijf keer een etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam.

De Ronde van Slovenië duurt tot en met zondag. Tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar won de rittenkoers de afgelopen twee keer, maar doet nu niet mee. De Tour de France gaat op 1 juli van start in het Spaanse Bilbao en eindigt drie weken later op de Champs-Élysées in Parijs.

Hoofdrol Jakobsen en Van der Poel in België

Jakobsen greep in de eerste etappe van de ronde van België net naast de ritzege. De sprinter van Soudal-Quick-Step moest het hoofd buigen voor de Belg Philipsen van Alpecin-Deceuninck.