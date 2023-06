Kelderman rijdt top zeven binnen in Zwitserland: 'Hij kan met de besten omhoog'

Delen via E-mail

Wilco Kelderman haalde dinsdag vertrouwen uit de eerste bergetappe in de Ronde van Zwitserland. De 32-jarige renner van Jumbo-Visma ging op de bijna 11 kilometer lange slotklim naar Villars-sur-Ollon met de besten mee naar boven en finishte als zevende.

In het algemeen klassement steeg Kelderman naar de zevende plek. De Nederlander kwam drie maanden geleden in de Tirreno-Adriatico hard ten val en moest daardoor onder meer de Ronde van Italië aan zich voorbij laten gaan.

"Het was een goede dag", zei Kelderman, die iets meer dan een minuut achterstand heeft op klassementsleider Mattias Skjelmose. "Na drie maanden geen koers te hebben gereden, ben ik blij met dit gevoel. In de finale had ik niet echt de kracht meer, maar gelukkig kon ik wel blijven gaan. Ik hoop dit de komende etappes vast te kunnen houden."