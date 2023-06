Skjelmose slaat dubbelslag met dagzege en leiderstrui in Ronde van Zwitserland

Mattias Skjelmose heeft dinsdag de derde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Deen won de eindsprint op de slotklim en neemt de leiding in het algemeen klassement over van Stefan Küng.

In de eindsprint om de zege pakte Skjelmose de zege. De 22-jarige renner van Trek-Segafredo neemt daarmee ook de leiding in het algemeen klassement over van Küng, die sinds de openingstijdrit leider was.