Van Aert en Démare moeten sprintzege aan Girmay laten in Zwitserland

Biniam Girmay heeft maandag de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Eritreeër klopte in de eindsprint Arnaud Démare en Wout van Aert, die respectievelijk tweede en derde werden.

De etappe ging over een kleine 174 kilometer van Beromünster naar Nottwil, met drie beklimmingen van de derde categorie. Op de laatste col zetten Sam Oomen en Wilco Kelderman aan namens Jumbo-Visma, in de hoop wat sprinters te lozen en daarmee de winstkansen voor Van Aert te vergroten.

Het leidde tot het oprapen van vluchters Michael Schär en Nickolas Zukowsky, maar niet tot dagsucces voor Van Aert. De Belg ging in de eindsprint te vroeg aan en moest zijn meerdere erkennen in Démare en winnaar Girmay.

Het is voor Girmay zijn tweede seizoenszege. Hij kampte een tijdje met de naweeën van de hersenschudding die hij begin april opliep bij een val in de Ronde van Vlaanderen. Eerder won hij de openingsrit in de Ronde van Valencia. Na de finish in Zwitserland werd hij belaagd door dolenthousiaste fans uit Eritrea.