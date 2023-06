Blijft toptalent Olav Kooij bij Jumbo-Visma? 'Het is geen eenvoudige keuze'

Olav Kooij is door zijn aflopende contract zeer gewild op de transfermarkt. De 21-jarige renner staat voor een lastige keuze: blijft hij bij topteam Jumbo-Visma of kiest hij voor een nieuwe ploeg en een veel grotere kans op deelname aan de Tour de France?

De ZLM Tour profileert zich graag als de ideale warming-up voor de Ronde van Frankrijk, en dan vooral voor sprinters. Met Mark Cavendish (Astana) en Sam Welsford (Team DSM) waren ook dit jaar weer een aantal potentiële ritwinnaars in de Tour naar het zuiden van Nederland afgereisd.

"Maar voor mij ging het alleen om de ZLM Tour zelf", zegt Kooij met een glimlach. "Ik wilde hier heel graag goed presteren, ook omdat er niet zo heel veel koersen meer in Nederland zijn. Voor een Nederlander in een Nederlandse ploeg is dat toch extra speciaal."

Kooij slaagde in zijn doel, want hij won zondag de slotrit met een overtuigende sprint in de straten van Oosterhout. Die etappezege leverde hem voor het tweede jaar op rij de eindwinst in de ZLM Tour op. De jonge Nederlander bewees zo andermaal dat hij ruim voldoende snelheid heeft om succesvol in de Tour te kunnen zijn.

Toch moet Kooij nog minimaal een jaar wachten op zijn debuut in de grootste wielerkoers ter wereld. Jumbo-Visma richt zich volgende maand in Frankrijk vol op de eindzege met Jonas Vingegaard, die de Tour vorig jaar won. En dus is er in de achtkoppige selectie geen plek voor een sprinter. Kooij mocht ook nog niet starten in de Giro d'Italia en de Vuelta a España.

De renner uit Numansdorp maakt er geen geheim van dat hij heel graag wil schitteren in de grote rondes, en dan het liefst in de Tour. Kan dat in de toekomst wel bij Jumbo-Visma? Op die vraag moet hij de komende weken een antwoord vinden. "Het is geen eenvoudige keuze", zegt Kooij. "Dit is de eerste keer dat ik als prof einde contract ben en die hele carrousel meemaak. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt."

Olav Kooij klopte in maart veel topsprinters in een rit in Parijs-Nice. Foto: Getty Images

Transferperikelen leiden Kooij niet af

Kooij geldt als een van de grootste sprinttalenten ter wereld. De Nederlander werd begin 2021 prof, nadat hij grote indruk had gemaakt in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Op het hoogste wielerniveau staat hij na 2,5 jaar op twintig zeges, waarvan twee in de World Tour (een ritzege in de Ronde van Polen in 2022 en een ritzege in Parijs-Nice dit jaar).

Het is daarom niet gek dat er veel interesse is voor Kooij, terwijl Jumbo-Visma de zelf opgeleide parel ook heel graag wil behouden. "Het is een groot compliment dat ik gewild ben", zegt hij. "Dat heb ik ook zelf afgedwongen, maar het is een mooie uitgangspositie."

Kooij wil nog niet zeggen of hij al een besluit heeft genomen. "Dit soort dingen hebben nu eenmaal tijd nodig. Wat mij betreft is er ook niet veel haast mee gemoeid."

De transferperikelen lijken het toptalent niet te hinderen. "Op de fiets heb je natuurlijk genoeg tijd om na te denken", zegt hij met een lach. "Dus soms neem ik gedachtes over mijn toekomst wel mee tijdens het fietsen. Maar ik probeer dat los te laten zodra een koers begint. En ik denk dat dat me tot nu toe goed gelukt is."

Kooij start over twee weken bij de NK op de weg in Limburg. Daarna neemt hij even rust, om vervolgens op te bouwen naar de tweede helft van zijn seizoen. De sprinter start in principe in de Ronde van Polen (29 juli-4 augustus) en hoopt geselecteerd te worden voor de WK in Glasgow (6 augustus).