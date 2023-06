Küng klopt Evenepoel en Van Aert in openingstijdrit Ronde van Zwitserland

Stefan Küng heeft zondag de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Zwitser hield voor eigen publiek de Belgen Remco Evenepoel en Wout van Aert achter zich.

De 29-jarige Küng legde de 12,7 kilometer lange tijdrit door Einsiedeln af in 13 minuten en 31 seconden. Evenepoel gaf zes tellen toe op die tijd en werd tweede. Van Aert was tien seconden langzamer dan de winnaar en eindigde als derde.

Voor Evenepoel was het zijn eerste optreden sinds zijn opgave in de Giro d'Italia. De Belg moest de Italiaanse wielerronde na negen etappes als rozetruidrager verlaten. Van Aert kwam voor het eerst in actie sinds zijn derde plaats in Parijs-Roubaix.