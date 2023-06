Toptalent Kooij sluit ZLM Tour in stijl af met etappewinst en eindzege

Olav Kooij heeft zondag voor het tweede jaar op rij de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De 21-jarige renner van Jumbo-Visma sprintte in Oosterhout naar de dagwinst en stelde daarmee de eindzege veilig.

In de vierde en laatste etappe van de ZLM Tour waagden meerdere renners zich aan een avontuur. In de slotfase van de 158,8 kilometer lange en vlakke rit door Noord-Brabant kwam alles weer bij elkaar.

Kooij werd in de slotmeters in stelling gebracht door zijn ploeggenoten en maakte het in de sprint vakkundig af. Sam Welsford (tweede, Team DSM) en Jakub Mareczko (derde, Alpecin-Deceuninck) gaven een fietslengte toe op de Nederlander. Kooij legde ook beslag op de puntentrui en de witte trui voor beste jongere.

Kooij pakte vorig jaar ook al de eindzege van de ZLM Tour. Toen schreef hij drie etappes op zijn naam. Deze week ging het tot zondag steeds mis, met achtereenvolgens een negende, een tweede en een negentiende plek. "Dat hoort bij sprinten, soms gaat het niet volgens plan", zei de eindwinnaar.

"Het is mooi dat we geleerd hebben van de afgelopen dagen. Vandaag ging de voorbereiding op de sprint namelijk uitstekend. Ik ben extra blij dat het toch nog gelukt is om een rit te winnen, want mijn ploeggenoten hebben de hele week hard voor me gewerkt. "

Het is de vraag of de begeerde Kooij nog lang succesvol zal zijn voor Jumbo-Visma. Het toptalent, dat op zestien dagzeges staat in zijn profcarrière, beschikt over een aflopend contract bij het Nederlandse topteam. Bij andere ploegen zal hij een veel grotere kans hebben om geselecteerd te worden voor grote rondes.

