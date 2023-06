Vingegaard verbaasd door overmacht in Dauphiné: 'Ik ben in vorm, maar dan nog'

Jonas Vingegaard is verrast door zijn relatief eenvoudige eindzege in het Critérium du Dauphiné. De kopman van Jumbo-Visma had niet verwacht dat hij zo sterk zou zijn in de voorbereidingskoers op de Tour de France.

"Ik wist dat ik in goede vorm was, maar het verschil verrast me toch", zei Vingegaard zondag na afloop van de zware slotrit. De 26-jarige Deen werd in Grenoble tweede achter dagwinnaar Giulio Ciccone.

Vingegaard demarreerde op de slotklim en had op de finish tien seconden voorsprong op zijn grootste concurrent Adam Yates. De Brit van UAE Team Emirates eindigde op 2.23 als tweede in het klassement. Ben O'Connor van AG2R (+2,56) completeerde het podium.

"Ik ben heel blij dat ik hier kan winnen. Dit is een van de grootste wedstrijden in het wielrennen", zei Vingegaard, die eerder dit jaar de Ronde van het Baskenland en de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño won. Hij staat inmiddels op negen etappezeges in 2023.

Eindklassement Critérium du Dauphiné: 1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

2. Adam Yates (UAE) +2.23

3. Ben O'Connor (AG2R) +2.56

4. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) +3.16

5. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +3.47

'Mijn ploeggenoten waren geweldig'

Vingegaard prijst de inzet van zijn ploeggenoten op de slotdag van de Franse rittenkoers. "Ze waren vandaag weer enorm sterk. Dat is geweldig om te zien. Ik had altijd wel een ploeggenoot om me heen. Dat hebben ze perfect gedaan."

Vingegaard ziet de winst van de Dauphiné als perfecte voorbereiding op de Tour de France, die over drie weken begint. De Tour-winnaar van vorig jaar kan niet zeggen of hij nu al in topvorm verkeert.