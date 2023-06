Vingegaard lijkt klaar voor Tour de France na superieure eindzege in Dauphiné

Jonas Vingegaard heeft zondag in Grenoble simpel de eindzege in het Critérium du Dauphiné veiliggesteld. In de zware slotrit breidde de kopman van Jumbo-Visma zijn voorsprong in het klassement zelfs uit. De Italiaan Giulio Ciccone behield genoeg voorsprong om de dagzege te pakken.

Vingegaard had aan één tempoversnelling op de slotklim genoeg om zijn naaste belagers te lossen. De Tour-winnaar van vorig jaar pakte op de streep op La Bastille tien seconden voorsprong op zijn grootste concurrent Adam Yates (UAE Team Emirates). De Australiër Ben O'Connor (AG2R) eindigde in het klassement als derde.

De 26-jarige Deen koesterde voorafgaand aan de slotrit al ruim twee minuten voorsprong op de Brit. Vingegaard werd zowel donderdag als zaterdag dagwinnaar in de Franse rittenkoers. De Dauphiné wordt gezien als de belangrijkste voorbereidingskoers voor de Tour de France, die over drie weken begint.

Tadej Pogacar, de grootste rivaal van Vingegaard in de Tour, ontbrak in de Dauphiné. De Sloveense kopman van UAE Team Emirates bereidt zich met een hoogtestage voor op 'La Grande Boucle'.

Giulio Ciccone viert op de streep zijn etappewinst. Foto: Getty Images

Alaphilippe waagt een poging

De eindzege van Vingegaard kwam zondag nooit in gevaar, hoewel Julian Alaphilippe met een vroege vlucht een poging waagde om alsnog te zegevieren. De Fransman stond in het klassement op een kleine vier minuten van Vingegaard.

Alaphilippe kreeg acht renners met zich mee, onder wie Ciccone (Trek-Segafredo) en Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). De kopgroep kreeg niet veel ruimte van het peloton, waardoor de dagzege geen uitgemaakte zaak was.

In een slopende etappe met zes beklimmingen bleef Ciccone als laatste vluchter over. De 28-jarige Italiaan moest nog even vrezen voor Vingegaard, maar de Deen kon de achterstand niet meer wegpoetsen.

Ciccone sluit met de winst een vervelende periode af. De klimmer haakte eind april vlak voor de start van de Giro d'Italia af vanwege een coronabesmetting. Eerder won Ciccone drie etappes in de Ronde van Italië.