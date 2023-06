Van der Poel bij rentree in peloton op drie fietsen: 'Wat komt, is het belangrijkst'

Mathieu van der Poel beleefde zaterdag allesbehalve een zorgeloze rentree in het peloton. De Nederlander moest in Dwars door het Hageland drie keer van fiets wisselen en kon daardoor niet meedoen om de zege.

Van der Poel zat vlak voor de finale goed gepositioneerd, maar reed zo'n 20 kilometer voor de meet lek. "Ik zat waar ik moest zitten. Maar als je op zo'n moment in de wedstrijd lek rijdt, dan weet je dat het voorbij is", zei Van der Poel na zijn dertiende plek tegen de NOS en Het Laatste Nieuws.

Tot overmaat van ramp was ook de nieuwe fiets van Van der Poel niet goed. "Ik zette mijn fietscomputer erop, maar die vloog ervan af. Daarom ben ik daarna nog maar een keer van fiets gewisseld. Ik moest een serieus gat dichtrijden en toen dat was gelukt, was het beste er wel vanaf."

Voor Van der Poel betekende zijn optreden in Dwars door het Hageland zijn eerste wedstrijd na zijn winst in Parijs-Roubaix begin april. Hij richt zich momenteel op de Tour de France en ligt daarom ook niet echt wakker van zijn moeizame rentree. "Wat komt, dat is het belangrijkst."

"Ik voelde me best oké, ondanks de warmte en het feit dat het mijn eerste wedstrijd in lange tijd was. Het is natuurlijk jammer dat je veel afziet en dan pech hebt, maar dat hoort erbij. Het is een leuke wedstrijd om te rijden."