Lekke band nekt Van der Poel bij rentree in België, zege De Kleijn in ZLM Tour

Mathieu van der Poel is er zaterdag bij zijn terugkeer in het peloton niet in geslaagd om mee te doen om de zege. Mede door een lekke band moest hij de overwinning in Dwars door het Hageland aan de Noor Rasmus Tiller laten. In de ZLM Tour boekte Arvid de Kleijn een ritzege.

Van der Poel werd in zijn eerste koers sinds Parijs-Roubaix in april achtervolgd door tegenslag. De Nederlandse favoriet had meerdere keren problemen met zijn fiets. Zo had hij met nog 20 kilometer te gaan een nieuwe achterband nodig, waardoor hij de aansluiting met de kopgroep verloor.

Van der Poel wist met een fraaie achtervolging aanvankelijk de aansluiting weer tot stand te brengen, maar had geen antwoord op de ontsnapping van Tiller en de Belgen Stan van Tricht en Florian Vermeersch. Van die drie bleek Tiller de snelste.

Het betekende voor de 26-jarige Tiller de tweede zege in de koers, die over ongeveer 180 kilometer van Aarschot naar Diest ging. De Noorse renner van Uno-X Pro Cycling team won de wedstrijd ook al in 2021.

Bij de vrouwen won Lotte Kopecky de derde editie van Dwars door het Hageland voor vrouwen. De 27-jarige Antwerpse finishte als eerste na 128 kilometer, met een kleine voorsprong op de Oostenrijkse Christina Schweinberger en de Britse Pfeiffer Georgi. De Nederlandse Lieke Nooijen werd vierde.

De Kleijn wint derde etappe van ZLM Tour

In de ZLM Tour was er wél Nederlands succes. De Kleijn schreef de derde etappe met start en finish in Roosendaal op zijn naam door de sprint van het peloton te winnen. Het podium bestond verder uit de Italianen Jakub Mareczko en Matteo Moschetti.

Olav Kooij beleefde niet zijn succesvolste dag. Nog voor het officiële startsein kwam hij ten val, al kon de renner van Jumbo-Vimsa zonder al te veel problemen zijn weg vervolgen. Hij kon niet meesprinten om de dagzege, maar blijft wel de leider in het klassement.