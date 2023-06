Vingegaard toont topvorm voor Tour met fraaie zege in koninginnenrit Dauphiné

Delen via E-mail

Jonas Vingegaard heeft drie weken voor de start van de Tour de France grote indruk gemaakt in het hooggebergte. De Deen van Jumbo-Visma won zaterdag op imposante wijze de koninginnenrit in het Critérium du Dauphiné.

Zo neemt Vingegaard een voorschot op de eindzege in de Dauphiné, die wordt gezien als de belangrijkste voorbereidingskoers voor de Tour. Met nog één rit te gaan heeft de Tour-winnaar van vorig jaar twee minuten voorsprong op nummer twee Yates. Vingegaard won donderdag ook al een rit in de Dauphiné.

Tadej Pogacar, de grote concurrent van Vingegaard, ontbreekt in de Franse rittenkoers. De Sloveen bereidt zich momenteel met een hoogtestage voor op de Tour de France, die op 1 juli van start gaat in de Spaanse stad Bilbao. Hij is pas onlangs hersteld van een polsblessure.