Duitse vluchter boekt fraaie zege in Dauphiné, speldenprik Vingegaard tevergeefs

Georg Zimmermann heeft vrijdag de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Duitser bleek in een spectaculaire finale de beste van een vluchtersgroep. Klassementsleider Jonas Vingegaard probeerde zijn voorsprong uit te breiden, maar zijn aanval werd onschadelijk gemaakt.

De 25-jarige Zimmermann van Intermarché-Circus-Wanty was in de heuvelachtige finale samen met Jonathan Castroviejo en Mathieu Burgaudeau overgebleven uit een groep avonturiers. Op de korte klim richting finishplaats Crest-Voland vocht dit drietal een fraai duel uit.

Zimmermann demarreerde met nog 2 kilometer te gaan en dacht solo naar de zege te rijden, maar Burgaudeau bleek over een tweede adem te beschikken. De Fransman van TotalEnergies achterhaalde de Duitser in de laatste honderden meters en leek bij hem weg te sprinten. Toch trok Zimmermann met een uiterste krachtsinspanning aan het langste eind. Het was de tweede en veruit meest aansprekende zege uit zijn loopbaan.