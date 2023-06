Vingegaard emotioneel na zege in Dauphiné: 'Wielrennen is nu even onbelangrijk'

Jonas Vingegaard boekte donderdag een indrukwekkende zege in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné. Toch was de Deen met zijn gedachten ergens anders. "Wielrennen doet er even niet meer toe."

Direct na afloop van de finish in Salins-les-Bains hoorde Vingegaard wat er zo'n 140 kilometer verderop in de stad Annecy was gebeurd. Een Syrische vluchteling met een mes had een aanslag gepleegd op een speelplaats. Daarbij raakten vier kinderen en twee volwassenen ernstig gewond. Onder de slachtoffers is een Nederlands jongetje.

"Ik heb zelf een dochter en ben best vaak in Annecy", zei de zichtbaar aangedane Vingegaard. "Dus ja, dan komt het wel dichtbij. Na alles wat er gebeurd is, doet wielrennen er niet meer toe. Uiteraard raakt dit me. Ik zal het van me af moeten zetten. Maar ja, ik ben ook maar een mens."

Vingegaard maakte grote indruk in de heuvelachtige rit van het Critérium du Dauphiné. Op 15 kilometer van de finish beantwoordde hij een aanval van Richard Carapaz, waarna hij de Ecuadoraan loste en onbedreigd naar de etappezege soleerde. De Deense kopman van Jumbo-Visma veroverde daarmee de gele leiderstrui.

"Het was niet per se de bedoeling om vandaag aan te vallen", vertelde de 26-jarige Vingegaard, toen hij zijn gedachten weer bij het wielrennen had. "Ik was eerst van plan om Carapaz alleen te volgen. Op een gegeven moment wilde ik met hem samenwerken en toen reed ik bij hem weg."