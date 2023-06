Vijfvoudig wereldkampioen veldrijden Renato Longo (85) overleden

Oud-veldrijder Renato Longo is op 85-jarige leeftijd overleden. De Italiaan gold met vijf wereldtitels als een van de grootheden in zijn sport, maar deed ook een poging als wegrenner.

Longo was 22 jaar toen hij in 1959 in Genève voor het eerst wereldkampioen veldrijden werd. Ook in 1962, 1964, 1965 en 1967 legde hij beslag op de regenboogtrui.

Met zijn vijf mondiale titels staat Longo nog altijd op de tweede plek op de ranglijst aller tijden. Alleen de Belg Erik De Vlaeminck werd met zeven wereldtitels vaker wereldkampioen.

"Renato Longo was niet alleen een kampioen, maar ook een echte legende van het veldrijden", zegt voorzitter Luca Zaia van de Italiaanse wielerbond. "De vijf wereldtitels tonen aan hoezeer de atleet uit Vittorio Veneto erin is geslaagd om naam te maken in een discipline die in zijn tijd veel inspanning en zweet kostte. Niet alleen de regio Veneto was trots op hem, maar heel Italië."

Longo deed ook een poging een loopbaan als wegrenner op poten te zetten, maar kon in die discipline geen potten breken. Hij ging eenmaal van start in een grote ronde: de Vuelta a España in 1964. In de zevende etappe kwam de Italiaan buiten de tijd binnen en moest hij de strijd staken.

Longo overleed woensdag in het ziekenhuis van Conegliano.