Vingegaard geeft signaal af aan Pogacar met imponerende solozege in Dauphiné

Jonas Vingegaard heeft donderdag op overtuigende wijze de macht gegrepen in het Critérium du Dauphiné. De Deense kopman van Jumbo-Visma soleerde naar de winst in de vijfde etappe en legde zo beslag op de leiderstrui. Hij onderstreepte daarmee zijn favorietenrol voor de komende Tour de France.

Het was Richard Carapaz die de lont in het kruitvat stak in de heuvelrit naar Salins-les-Bains. De Ecuadoraan van EF Education-EasyPost versnelde met nog 17 kilometer te gaan op een steil klimmetje. Vingegaard was de enige van de favorieten die kon volgen.

De 26-jarige Tour de France-winnaar keek het enkele minuten aan en besloot toen dat het tempo van Carapaz voor hem te minnetjes was. Hij zette zich op kop, reed zijn Zuid-Amerikaanse metgezel uit het wiel en soleerde onbedreigd naar de overwinning. Op de finish had Vingegaard 31 seconden voorsprong op nummer twee Julian Alaphilippe, die het sprintje van de achtervolgende groep won.

Vingegaard is door zijn zege de nieuwe leider in het Critérium du Dauphiné. Hij neemt de gele trui over van Mikkel Bjerg. De UAE Team Emirates-helper van Pogacar mocht één dag van het kleinood genieten, nadat hij woensdag de tijdrit op zijn naam had geschreven. Vingegaard eindigde als tweede in die race tegen de klok.