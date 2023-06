Voormalig toptalent Eekhoff boekt in proloog ZLM Tour eindelijk eerste profzege

Nils Eekhoff heeft woensdag de eerste overwinning van zijn profloopbaan geboekt. De 25-jarige renner van Team DSM was de snelste in de proloog van de ZLM Tour en veroverde daarmee de leiderstrui. De verschillen met de concurrentie waren uiterst klein.

Eekhoff zette al vroeg zijn topprestatie neer in de race tegen de klok over 6,6 kilometer rond het Zeeuwse Heinkenszand. Daarna zag hij vanaf de zogenoemde hotseat hoe de ene na de andere renner zich stukbeet op zijn tijd van 7 minuten en 27 seconden.

Met name in de slotfase werd het nagelbijten. De Australische DSM-renner Alex Edmondson leek ploegmaat Eekhoff van zijn eerste zege af te houden, maar kwam één seconde tekort. Daarna was het de beurt aan slotrijder Olav Kooij. De kopman van Jumbo-Visma, die de ZLM Tour vorig jaar op zijn naam schreef, was eveneens één seconde trager.

Zo boekte Eekhoff de eerste profzege van zijn carrière. De Noord-Hollander gold in zijn juniorentijd als groot talent en won onder meer Parijs-Roubaix voor beloften. In 2019 leek hij in Yorkshire de wereldtitel bij de beloften te veroveren, maar werd hij na een discutabele beslissing van de jury gediskwalificeerd.

Daarna stagneerde de ontwikkeling van Eekhoff enigszins. Hij fietste enkele fraaie ereplaatsen bij elkaar, maar winnen was niet voor hem weggelegd. Onlangs werd Eekhoff nog knap derde in de Franse semiklassieker Tro-Bro Léon.