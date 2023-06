Vingegaard geklopt in tijdrit Dauphiné, UAE-helper Bjerg in tranen na eerste zege

Mikkel Bjerg heeft woensdag de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Deense helper van UAE Team Emirates was de snelste in een tijdrit over ruim 31 kilometer. Hij was zichtbaar geëmotioneerd door zijn eerste profzege en nam de gele leiderstrui over van Christophe Laporte.

Bjerg legde de tijdrit over glooiend terrein van Cours naar Belmont-de-la-Loire af in 37 minuten en 28 seconden. Daarmee was de 24-jarige Deen twaalf seconden sneller dan zijn landgenoot Jonas Vingegaard, die als tweede eindigde. De Franse specialist Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) werd derde op 27 tellen van Bjerg.

Vingegaard was nog wel de snelste bij het eerste meetpunt. In het tweede gedeelte van de tijdrit kon de Jumbo-Visma-kopman dat tempo niet volhouden. Ook zijn ploegmaat Laporte moest een snelle start bekopen. De Fransman hield enige tijd gelijke tred met Bjerg, maar stortte in. Hij gaf op de finish 1.50 toe en raakte daarmee zijn gele leiderstrui kwijt.

In het algemeen klassement heeft Bjerg twaalf seconden voorsprong op Vingegaard, die de Dauphiné als opwarmer richting de Tour de France gebruikt. De Brit Fred Wright van Bahrain Victorious reed een knappe tijdrit en staat nu derde in het klassement op 34 tellen van Bjerg.

'Zo opgelucht dat ik eindelijk gewonnen heb'

Voor Bjerg is het de eerste zege uit zijn profcarrière. Hij gold in zijn juniorentijd als begenadigd tijdrijder, dus geheel verrassend is zijn overwinning niet te noemen. Bjerg was in de vorige twee Tour de Frances een trouwe luitenant van kopman Tadej Pogacar. Het is nog niet bekend of de Deense tempobeul de Sloveen ook in de komende Ronde van Frankrijk bijstaat.

De overwinning deed Bjerg veel. "Ik heb hier keihard voor gewerkt", zei de Deen toen zijn tranen waren opgedroogd. "Ik ben zo opgelucht dat ik eindelijk een keertje gewonnen heb. Voor mijn gevoel heb ik al zo vaak de kans gehad om iets te winnen, maar ik voldeed nooit aan mijn eigen verwachtingen. Zelfs vanochtend twijfelde ik nog aan mezelf."

Het Critérium du Dauphiné duurt tot en met zondag. De komende twee ritten zijn heuvelachtig. In het weekend trekken de renners het hooggebergte in.