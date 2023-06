Laporte wint door protest onderbroken rit in Dauphiné, Groenewegen teruggezet

Christophe Laporte heeft dinsdag ook de derde etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Jumbo-Visma-renner was de sterkste in de massasprint van een rit die tijdelijk werd onderbroken door een protestactie. Dylan Groenewegen werd later teruggezet in de uitslag.

Laporte hield aanvankelijk Sam Bennett (tweede) en Groenewegen (derde) achter zich in de sprint. Later werden Bennett en Groenewegen teruggezet omdat ze onreglementair hadden gesprint. Matteo Trentin is de nieuwe nummer twee, voor Milan Menten.

In aanloop naar de massasprint gingen meerdere teamgenoten van Groenewegen onderuit. De Nederlander raakte hierdoor zijn trein kwijt en kwam daardoor al tekort om zich nog in de strijd om de zege te mengen.

Laporte won zondag ook al de openingsrit in de Dauphiné en verstevigde dankzij zijn zege in de derde etappe zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij heeft nu elf seconden voorsprong op zijn landgenoot Julian Alaphilippe.

De Dauphiné duurt nog tot en met zondag. Woensdag gaat de Franse WorldTour-koers verder met een individuele tijdrit over 31,1 kilometer.

De etappe werd tijdelijk geneutraliseerd vanwege een protestactie. Foto: Getty Images

Alaphilippe betrokken bij massale valpartij

De derde etappe voerde het peloton over 194,1 kilometer van Monistrol-sur-Loire naar Le Coteau. Onderweg kregen de renners beklimmingen van de tweede en de vierde categorie voor hun kiezen.

In de eerste uren werd de etappe gekleurd door een ontsnapping van Mathieu Burgaudeau. De Fransman reed lange tijd alleen vooruit, maar werd met nog ruim 100 kilometer voor de boeg weer gegrepen.

Even later werd het peloton plotseling opgehouden door een betoging op het parcours. De etappe werd geneutraliseerd en de organisatie kwam met een routewijziging. Een kwartier later konden de renners toch over het normale parcours verder en werd de rit hervat.

Met nog 50 kilometer te gaan werd het peloton vervolgens opgeschrikt door een massale valpartij. Onder anderen Alaphilippe en Daniel Martínez waren daarbij betrokken, terwijl Andrey Zeits moest opgeven.