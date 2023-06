Kruijswijk bedroefd omdat hij Tour de France mist door val: 'Dit is een grote klap'

Steven Kruijswijk baalt er enorm van dat hij de Tour de France mist. De renner van Jumbo-Visma liep maandag bij een val in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné breuken in zijn sleutelbeen en bekken op.

Wilco Kelderman is waarschijnlijk de vervanger van Kruijswijk in de selectie voor de Tour. Kelderman, die na een val in het voorjaar niet fit genoeg was om te starten in de Giro d'Italia, was al aangewezen als reserve. Hij werd in 2021 vijfde in de Tour.