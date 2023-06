Van der Poel rijdt met oog op olympisch ticket ook WK mountainbike in Glasgow

Mathieu van der Poel doet in augustus mee aan het WK mountainbike in Glasgow. De 28-jarige Nederlander zou in de Schotse stad sowieso al aan de start staan van het WK op de weg, dat vlak daarvoor op het programma staat.

Van der Poel wil met zijn deelname aan het WK mountainbike een gooi doen naar plaatsing voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De weg daarnaartoe is ingewikkeld, al kan in Glasgow al een ticket worden veiliggesteld (zie kader onderaan in dit bericht).

"Ik doe de WK mountainbiken zonder specifieke voorbereiding. Ik ben er toch. Mijn vorm zal goed zijn door de wegkoers, misschien kan er wat moois gebeuren", zei Van der Poel maandag tijdens een digitaal persmoment vanuit La Plagne. Hij is daar op hoogtestage ter voorbereiding op de Tour de France.

"Of ik meer mountainbikewedstrijden ga rijden? Ik doe in principe alleen het WK. Misschien pak ik daar al veel punten voor de olympische kwalificatie. Als dat niet lukt, gaan we kijken of ik misschien nog andere wedstrijden ga rijden."

Van der Poel present op NK Op 25 juni rijdt Mathieu van der Poel in Sittard-Geleen de wegwedstrijd bij de NK wielrennen. "Het is een moeilijke koers voor mij om te winnen, omdat er een paar teams zijn met twintig renners. Dan is het moeilijk om in mijn eentje tegen zo'n overmacht te koersen. Maar ik ga natuurlijk proberen te winnen, dat is geen geheim", zegt hij. "Ik heb ook gedacht aan het NK tijdrijden, maar daar heb ik nog niet echt met het team over gepraat."

Focus op Tour en WK op de weg

Van der Poel richt zich dit seizoen vooral op de Tour en dus het WK op de weg. Vanwege zijn deelname aan de Tour heeft de renner van Alpecin-Deceuninck amper tijd om op de mountainbike te trainen.

"Maar Mathieu kan de twee WK's zeker combineren", zei mountainbikebondscoach Gerben de Knegt onlangs tegen NU.nl. "Hij kan in Glasgow punten pakken voor de olympische ranking of via het achterdeurtje een ticket voor Parijs verdienen. Daarvoor is geen uitgebreide voorbereiding nodig."

Het wordt voor Van der Poel het eerste optreden op de mountainbike sinds zijn zeer teleurstellend verlopen race van drie jaar geleden in Tokio. De Nederlandse alleskunner viel daar en finishte niet.

Het WK mountainbike is op zaterdag 12 augustus. De strijd om de wereldtitel op de weg is zes dagen eerder. Beide wedstrijden zijn dus in Glasgow.