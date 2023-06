Alaphilippe laat klasse weer eens zien door tweede rit van Dauphiné te winnen

Julian Alaphilippe heeft maandag de tweede etappe van Critérium du Dauphiné gewonnen. De tweevoudig wereldkampioen van Soudal Quick-Step rekende in de eindsprint af met onder anderen voormalig Giro d'Italia-winnaar Richard Carapaz en klassementsleider Christophe Laporte.

Een aantal sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, overleefde twee beklimmingen van de derde en twee van de vierde categorie in de 167 kilometer lange rit. Toch bleek de finale voor hen net wat te lastig om een gooi te doen naar de winst.

De koers werd gekleurd door een kopgroep van zeven, die in de finale uit elkaar viel. De renners werden één voor één ingerekend door het peloton, waarna het tempo in de finale werd opgevoerd.

Alaphilippe, die in april zijn rentree maakte na een knieblessure, liet in de eindsprint weer eens zijn klasse zien. Carapaz kwam als tweede over de finish, voor de Eritreeër Natnael Tesfatsion (derde) en Laporte (vierde).

Top van Dauphiné-klassement Christophe Laporte (Jumbo-Visma) Julian Alaphilippe (Soudal-Quick-Step) +0.00 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) +0.04 Rune Herregodts (Intermaché-Circus-Wanty) +0.06 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en 31 anderen +0.10

Gemengde gevoelens voor Jumbo-Visma

De rit mondde voor Steven Kruijswijk uit in een drama. De Jumbo-Visma-renner kwam ten val en moest vier weken voor de start van de Tour de France uit de koers stappen.

Het positieve voor de Nederlandse ploeg is dat Laporte zijn leiderstrui behield. De Fransman schreef zondag met hulp van Tour-winnaar Jonas Vingegaard de eerste etappe op zijn naam. Het was zijn derde overwinning van 2023. Laporte heeft in het Dauphiné-klassement dezelfde tijd als zijn landgenoot Alaphilippe.