Kruijswijk verlaat Dauphiné vier weken voor Tour de France-start na valpartij

Steven Kruijswijk is maandag uitgevallen in de tweede etappe van de Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma was betrokken bij een valpartij en moest opgeven.

Kruijswijk kwam met zes andere renners al vroeg in de etappe ten val. Onder anderen de Belg Steff Cras en de Fransman Romain Combaud waren er ook bij betrokken en konden niet verder. Het is onbekend welke kwetsuur Kruijswijk aan de val heeft overgehouden.

Het uitvallen van Kruijswijk is een domper voor Jumbo-Visma, dat in juli met Jonas Vingegaard opnieuw hoge ogen hoopt te gooien in de Tour de France. De Deen won 'La Grande boucle' vorig jaar na een fraaie strijd met Tadej Pogacar.

Kruijswijk maakt deel uit van de voorlopige selectie van Jumbo-Visma voor de Tour. Als hij fit genoeg is, wordt het voor de 35-jarige Kruijswijk zijn achtste deelname aan de Ronde van Frankrijk. In 2019 werd hij derde in het eindklassement.