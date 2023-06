Kruijswijk kan Tour de France vergeten door breuk in sleutelbeen en bekken

Steven Kruijswijk kan deze zomer niet meedoen aan de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma viel maandag uit na een val in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné. Hij blijkt zijn sleutelbeen en bekken te hebben gebroken.

Het wegvallen van Kruijswijk is een domper voor Jumbo-Visma, dat in juli met Jonas Vingegaard opnieuw hoge ogen hoopt te gooien in de Tour de France. De Deen won 'La Grande Boucle' vorig jaar na een fraaie strijd met Tadej Pogacar.

Kruijswijk maakte deel uit van de voorlopige selectie van Jumbo-Visma voor de Tour. De 35-jarige Brabander stond voor zijn achtste deelname aan de Ronde van Frankrijk. In 2019 werd hij derde in het eindklassement.

Wilco Kelderman zal Kruijswijk vrijwel zeker vervangen in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma. De 32-jarige Nederlander is eerste reserve op de lijst bij de succesformatie. Kelderman was in 2021 de nummer vijf van het eindklassement. Hij miste eerder dit jaar zelf de Giro door een val.