Wielrenster Bossuyt ontkent bewust dopinggebruik: 'Nooit van product gehoord'

De geschorste wielrenster Shari Bossuyt begrijpt niet hoe het verboden middel letrozole metabolite in haar urine is terechtgekomen. De Belgische wereldkampioen op de koppelkoers ontkent dat ze het middel bewust heeft genomen.

"Ik had nog nooit van het product gehoord", verklaarde Bossuyt maandag op een persconferentie in Zwevegem. "Ik ben nooit in aanraking gekomen met letrozole en ik heb het nooit bewust gebruikt."

Bossuyt testte in maart positief na haar ritzege in de derde etappe van de Ronde van Normandië. Haar team Canyon/SRAM Racing zette haar voorlopig op non-actief.

"Alles wijst erop dat we te maken hebben met een contaminatie, wij denken in vlees of melk", vervolgde Bossuyt. "Ik hoop heel snel duidelijkheid te kunnen scheppen en te kunnen bewijzen dat we geen valsspelers zijn."

De Belgische veldrijder Toon Aerts was maandag aanwezig bij de persconferentie. Aerts werd vorig jaar door de internationale wielrenunie UCI voor twee jaar geschorst nadat ook hij positief was getest op letrozole, dat de afbraak van testosteron en anabole steroïden remt. Aerts is destijds tegen de schorsing in beroep gegaan.

Aerts en Bossuyt testten beiden positief na een wedstrijd in Normandië. Volgens Bossuyts manager Yannick Prévost is dit geen toeval. Letrozole zou in de Franse regio gebruikt worden in de veeteelt.