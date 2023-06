Jumbo-Visma-renner Laporte haalt vluchter nét bij en wint eerste rit in Dauphiné

Christophe Laporte heeft zondag de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De dertigjarige Fransman spurtte de vroege Belgische vluchter Rune Herregodts pas in de allerlaatste meters voorbij.

In de absolute finale van de 158 kilometer lange etappe was Herregodts - hij gaf zich als laatst overgebleven avonturier niet gewonnen - nét niet in staat om het uitgedunde, aanstormende peloton voor te blijven. Ook Matteo Trentin drukte zijn wiel nog eerder over de finish dan de moegestreden renner van Intermarché-Circus-Wanty.