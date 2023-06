Tour de France haalt coronaprotocol weer van stal: renners in 'bubbel'

De organisatie van de Tour de France voert volgens het Franse persbureau AFP bij de komende editie opnieuw een coronaprotocol in. De wedstrijdleiding komt tot deze beslissing vanwege de problemen die zich voordeden in de Giro d'Italia.

Het is de bedoeling dat betrokkenen in de Tour verplicht een mondkapje gaan dragen. Ook moet iedereen weer voldoende afstand van elkaar houden. Renners en journalisten moeten weer in een zogenoemde bubbel verblijven. Het uitdelen van handtekeningen door renners aan fans is er deze editie naar verluidt niet bij.

"Het stoort me niet zolang we allemaal gezond blijven", zegt kopman David Gaudu van Groupama-FDJ tegen AFP. "Ik zet liever een mondkapje op dan dat er een uitbraak ontstaat en veel renners worden uitgesloten vanwege het coronavirus."

De verwachting is dat de wedstrijdleiding van de Tour komende week de plannen bekendmaakt. De Tour begint zaterdag 1 juli in het Spaanse Bilbao en eindigt op zondag 23 juli in Parijs.