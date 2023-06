Toptalent Olav Kooij zet zichzelf in de etalage met fraaie zege in Heistse Pijl

Olav Kooij heeft zaterdag de Heistse Pijl op zijn naam geschreven. Het toptalent van Jumbo-Visma was de snelste in de sprint van een omvangrijke groep en toonde maar weer eens aan waarom hij begeerd wordt door meerdere ploegen.

De 21-jarige Kooij had in de finale van de Belgische semiklassieker veel te danken aan zijn ploegmaat Tim van Dijke. De Zeeuw reed de laatste kilometers op kop en trok vervolgens ook nog eens de sprint aan. Daarna bleek het voor Kooij een koud kunstje om als eerste de finish te passeren.

Kooij had nog het meest te duchten van de Belg Jordi Meeus, die op gepaste afstand tweede werd. Diens landgenoot Robbe Ghys finishte verrassend als derde. Favoriet Tim Merlier werd in de slotfase uitgeschakeld door een lekke band.

Het is de derde keer dat een Nederlander de Heistse Pijl weet te winnen. In 2016 was Dylan Groenewegen de beste en in 2021 schreef Pascal Eenkhoorn de koers op zijn naam. Vorig jaar won het Belgische toptalent Arnaud De Lie, die momenteel in de lappenmand zit na een val in de Vierdaagse van Duinkerke.