Belgische wielrenner Julian Mertens ligt in kunstmatige coma na trainingsongeval

Wielrenner Julian Mertens ligt in een kunstmatige coma in een ziekenhuis in Antwerpen. De 25-jarige Belg van Bingoal WB heeft tijdens een trainingstocht een ongeluk gehad.

Bingoal WB meldt woensdag in een verklaring dat Mertens meerdere verwondingen heeft opgelopen. Hij is in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in een kunstmatige coma gebracht "om de gevolgen van het ongeval beter te kunnen beheersen".

Mertens moet in het ziekenhuis nog enkele medische tests ondergaan. Verdere details over de toestand van de renner worden op een later moment bekendgemaakt.

Mertens is bezig aan zijn vierde seizoen als profrenner. De afgelopen drie jaren kwam hij uit voor Sport Vlaanderen-Baloise. Daarvoor was hij actief bij de opleidingsploeg van Lotto Soudal.