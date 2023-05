Van Baarle maakt twee maanden na val rentree in Critérium du Dauphiné

Dylan van Baarle staat zondag aan de start van het Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma maakt in de Franse rittenkoers zijn rentree na een val in Parijs-Roubaix begin april.

Van Baarle ging in Parijs-Roubaix onderuit in het Bos van Wallers. Daarbij liep hij een breukje in zijn schouder en een gehavend gezicht op. Sindsdien kwam de Voorburger niet meer in actie.