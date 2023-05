Teambaas Plugge trots op Roglic: 'Al sloeg ik gisteren nog salontafel in tweeën'

Primoz Roglic heeft met zijn eindzege in de Giro d'Italia ook Jumbo-Visma-teambaas Richard Plugge trots gemaakt. De Sloveen zei zondag zelf nog nauwelijks te beseffen dat hij de Italiaanse wielerronde had gewonnen.

"Het is altijd mooi als je wint, maar vandaag in deze stad is het echt heel speciaal", zei Roglic in Rome, nadat zijn eindzege in de slotetappe zoals verwacht niet meer in gevaar was gekomen.

Zaterdag nam Roglic de roze trui over van de Brit Geraint Thomas. Dat gebeurde in een klimtijdrit nabij zijn vaderland Slovenië met een bijzonder verloop. Op weg naar de winst moest Roglic van de fiets vanwege een afgelopen ketting.

"Ik heb mijn salontafel in tweeën geslagen, maar Primoz ging gewoon door en het kwam allemaal goed", vertelde Plugge bij Eurosport. De algemeen directeur van Jumbo-Visma zat zaterdag nog thuis voor de tv, maar was zondag in Rome.

Daar sprak Plugge van een "grootse dag" voor zijn ploeg. "Alles komt weer samen in deze Giro, met tegenslag vooraf toen we met name door corona met een half nieuw team moesten beginnen. Primoz is daarbij de personificatie van onze ploeg met zijn veerkracht, een harde kop en het altijd door blijven gaan."

Primoz Roglic met de trofee voor zijn eindzege. Foto: Getty Images

Bouwman: 'Die jongens waren geweldig voorbereid'

Koen Bouwman hoorde bij de oorspronkelijke ploeg waaruit kort voor de start Robert Gesink, Tobias Foss en Jos van Emden vanwege coronabesmettingen wegvielen. Een dag voor de openingstijdrit viel Jan Tratnik weg door een trainingsongeval.

"Die jongens waren geweldig voorbereid", vertelde Bouwman. "Ons geluk is dat we ook sterke vervangers hadden en het hebben kunnen oplossen. We zijn nu superblij met het roze in Rome."