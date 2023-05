Geëmotioneerde Cavendish na droomzege in Giro: 'Heb heel goede vrienden'

Mark Cavendish is behoorlijk geëmotioneerd na zijn indrukwekkende overwinning in de laatste etappe van de Giro d'Italia. De Brit sprintte zondag op overtuigende wijze naar de zege in zijn allerlaatste rit in de Italiaanse wielerronde. Hij kreeg daarbij hulp uit een bijzondere hoek.

"Ik ben zo blij", jubelde de 38-jarige Cavendish, die aan zijn laatste bezig is, na afloop van de slotrit. "Het was een lange weg om hier te komen en deze Giro te finishen."

In de straten van Rome werd Cavendish naar voren geloodst door onder anderen zijn goede vriend Geraint Thomas, die voor een andere ploeg rijdt. De routinier ging de sprint vervolgens van ver aan en bleef de concurrentie ruim voor in de massasprint.

"Mijn ploeggenoten en mijn vrienden hebben het geweldig gedaan", zei Cavendish. "Ik had vandaag heel goede vrienden. Dit is heel emotioneel."

Daarmee doelde de sprinter dus op Thomas. "Ik zat daar en zag dat hij alleen Luis Léon (Sánchez, red.) bij zich had. Ik dacht: ik help even een vriend uit de brand", vertelde de kopman van INEOS Grenadiers. Na de finish begroetten de twee elkaar met een warme omhelzing.

'Dit voelt alsof je iets van je bucketlist kunt schrappen'

Cavendish boekte in Rome zijn zeventiende etappezege in de Giro en zijn 54e ritoverwinning in een grote wielerronde. In 2008 was hij in de Ronde van Italië voor het eerst succesvol.