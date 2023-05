Roglic bezorgt Jumbo-Visma eerste Giro-zege, Cavendish wint slotrit in Rome

Primoz Roglic heeft zondag voor de eerste keer in zijn carrière de Giro d'Italia gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma gaf zijn leidende positie in het algemeen klassement in de slotrit niet meer uit handen. Mark Cavendish sprintte naar de zege in de slotrit.

De 33-jarige Roglic nam zaterdag de roze trui over van Geraint Thomas door op overtuigende wijze de klimtijdrit te winnen. Hierdoor begon de Sloveen met veertien seconden voorsprong op de Brit aan de slotrit.

In de 126 kilometer lange etappe van en naar Rome werden normaal gesproken geen tijdsverschillen meer verwacht en die volgden ook niet. Roglic passeerde de finish in het peloton en stelde de eindzege zo veilig.

Achter Roglic en Thomas werd João Almeida derde in het eindklassement. De Portugees gaf ruim een minuut toe op de winnaar. Thymen Arensman was op de zesde plaats en met ruim zes minuten achterstand de beste Nederlander in het klassement.

Voor Roglic is het zijn vierde eindzege in een grote ronde. Eerder schreef hij in 2019, 2020 en 2021 de Vuelta a España op zijn naam. De Jumbo-Visma-renner eindigde voor de tweede keer op het podium in de Giro. In 2019 eindigde hij als derde in de Italiaanse wielerronde.

Cavendish sprint in laatste Giro-rit naar fraaie zege

De slotrit door de straten van Rome werd gewonnen door Cavendish. De Brit was veruit de sterkste in de massasprint en luisterde de laatste Giro-etappe in zijn carrière op met een indrukwekkende overwinning.

De 38-jarige Cavendish hield de concurrentie zeker drie fietslengtes achter zich in de massasprint. De Luxemburger Alex Kirsch bleef nog het dichtst in de buurt en eindigde als tweede, voor de Italiaan Filippo Fiorelli.

Na alle festiviteiten en fotomomenten in de openingsfase van de etappe voerde het peloton het tempo flink op. Met nog zo'n 70 kilometer voor de boeg gingen de Fransman Maxime Bouet, de Pool Cesare Benedetti en de Let Toms Skujins in de aanval, maar werd op 14 kilometer van de finish ingerekend.

Daarna nestelden de sprintersploegen zich op kop van het peloton. Opvallend was dat Cavendish in de finale naar voren geloodst door Thomas, die in het verleden veel samen met zijn landgenoot koerste.